Dinâmica de treino de Crespo agrada em início no São Paulo

Do UOL, em São Paulo (SP)

A dinâmica de treino de Hernán Crespo nesta volta ao São Paulo tem agradado neste início de trabalho.

O que aconteceu

Hernán Crespo tem recebido avaliações positivas neste início de trabalho no CT da Barra Funda. A dinâmica dos treinos comandados pelo argentino agradou tanto à diretoria quanto aos atletas.

O treinador realizou duas atividades táticas desde sua chegada. Uma delas foi um coletivo em campo inteiro, com ênfase em situações de jogo e enfrentamento 11 contra 11. A outra focou em construção ofensiva, com ações setorizadas pelos lados do campo.

Os primeiros trabalhos se deram com apenas uma formação tática e o foco aperfeiçoar um sistema antes de partir para variações. O argentino trocou diversas peças a todo momento, mas manteve o sistema de três zagueiros.

Internamente, os treinos têm sido elogiados pela organização e intensidade. Há percepção de que a comissão técnica trouxe métodos interessantes nas primeiras movimentações.

Crespo assumiu o comando com o desafio de dar identidade ao time rapidamente. O argentino quer aproveitar a parada para o Mundial de Clubes para acelerar o processo.