Chelsea: Melhor em campo contra o Benfica não enfrentará o Palmeiras; entenda

Eleito melhor em campo na vitória contra o Benfica, o meia Caicedo desfalcará o Chelsea contra o Palmeiras, na sexta-feira, às 22h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

O meio-campista equatoriano recebeu um cartão amarelo por reclamação aos 15 minutos do segundo tempo e — como já tinha um amarelo no torneio — cumprirá suspensão no duelo com o clube paulista.

Na atual temporada, Caicedo tem 57 jogos, dois gols e quatro assistências. Contratado pelo Chelsea em 2023, por aproximadamente R$ 715 milhões (maior contratação da história do clube), participou de todas as 38 rodadas do Campeonato Inglês onde o clube fez boa campanha e terminou na quarta colocação, garantindo vaga na próxima Liga dos Campeões.

Ele também foi peça importante na conquista da Conference League, além de marcar presença em nove compromissos do Equador, onde também é titular absoluto, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Apenas neste Mundial, o atleta jogou três partidas, com uma assistência, 91% de assertividade no passe, quatro desarmes por jogo e impressionantes 6,7 bolas recuperadas por duelo.

Por outro lado, o Palmeiras não poderá contar com dois titulares, ambos também suspensos: o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral esquerdo Piquerez. Os cartões serão zerados somente após as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.