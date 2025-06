Derrota de Charles do Bronx amplia zica brasileira em 2025; entenda

O primeiro semestre de 2025 terminou com um amargo retrospecto para os brasileiros escalados em lutas principais do UFC. No último sábado (28), Charles 'Do Bronx' Oliveira foi brutalmente nocauteado por Ilia Topuria ainda no primeiro round da disputa pelo cinturão dos pesos-leves (70 kg), no UFC 317. O revés ampliou a incômoda série negativa dos representantes do país em 'main events' neste ano.

Com o resultado, o jejum nacional em lutas principais chegou a nove derrotas consecutivas, consolidando um cenário que muitos fãs já classificam como uma "maldição". Até o momento, nenhum lutador brasileiro venceu quando escalado para liderar um card do Ultimate em 2025.

A má fase teve início logo em janeiro, com a derrota de Amanda Ribas para Mackenzie Dern. No mesmo mês, Renato Moicano acabou finalizado por Islam Makhachev. Em fevereiro, Gregory 'Robocop' sucumbiu a um nocaute aplicado por Jared Cannonier. Em março, foi a vez de Alex 'Poatan' perder o cinturão dos meio-pesados (93 kg) para Magomed Ankalaev.

Em abril, a sequência negativa continuou: Diego Lopes foi superado por Alexander Volkanovski, enquanto Carlos Prates teve sua invencibilidade encerrada diante de Ian Machado Garry. Já em maio, Deiveson Figueiredo foi dominado por Cory Sandhagen no UFC Des Moines, e Gilbert 'Durinho' Burns acabou derrotado por Michael Morales no UFC Vegas 106.

Próxima chance

A esperança de encerrar essa série de reveses pode surgir já no início do segundo semestre. O próximo brasileiro escalado para uma luta principal é Tallison Teixeira, o 'Xicão', que enfrenta o veterano Derrick Lewis no evento principal do UFC Nashville, programado para o dia 12 de julho.

Aos 25 anos, Teixeira fará sua estreia como headliner da organização - e carrega consigo a expectativa de encerrar a indigesta sequência que marcou os primeiros seis meses da temporada para o Brasil no octógono. Vale ressaltar que Xicão está invicto na carreira com oito vitórias.

