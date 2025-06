De virada, Caxias vence o Ituano e assume a liderança da Série C

Em casa, o Caxias triunfou sobre o Ituano neste domingo, de virada, por 2 a 1, pela 10ª rodada da Série C do Brasileirão. Iago e Mantuan marcaram pelos gaúchos no Estádio Centenário. Guilherme Dal Pian descontou para os paulistas.

Com a vitória, o Caxias assume a liderança da competição, com 21 pontos em 10 jogos. O Ituano mantém a 11ª colocação, com 13 pontos acumulados.

O próximo compromisso de ambas as equipes será neste sábado, novamente pela Série C. O Ituano encara o Retrô, no Novelli Júnior, às 17h (de Brasília). Já o Caxias pega o CSA, no Estádio Rei Pelé, às 19h30.

O gol do jogo

Passados 28 minutos do primeiro tempo, Thiago Ennes afastou um lançamento de cabeça para fora da área do Caxias. Guilherme Dal Pian pegou a sobra e bateu de voleio para colocar a bola no ângulo da meta do goleiro Victor Golas.

Aos 38 minutos da segunda etapa, Thiago Ennes cobrou um lateral na área adversária. A bola sobrou na segunda trave para Iago, que finalizou por baixo das pernas de Jefferson Paulino e empatou.

Já nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo, Alan cruzou a bola na área e Gustavo Nescau desviou de cabeça para Mantuan dominar. O volante bateu no canto esquerdo, sem chances para Jefferson Paulino.

Confira outros resultados pela Série C neste domingo:

Figueirense 1 x 1 Confiança



ABC 0 x 3 Ypiranga



Tombense 0 x 2 Náutico