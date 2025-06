Coronado chegou de graça, custou milhões em salário e sai sem provar status

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e em Santos (SP)

Chegou ao fim a passagem do meia Igor Coronado pelo Corinthians. Anunciado em fevereiro do ano passado sob grande expectativa, o jogador que assinou contrato por R$ 2 milhões ao mês, não correspondeu ao esperado e se despede sem brilho.

O que aconteceu

Igor Coronado tinha contrato até fevereiro de 2026. O acordo para o adeus foi selado entre as partes ontem. O jogador se apresentou ao CT Joaquim Grava apenas para se despedir dos companheiros.

O meia foi uma das primeiras contratações da gestão Augusto Melo. Ele chegou em meio a uma renovação no setor, que teve as saídas de nomes como Renato Augusto e Giuliano.

Na negociação para a rescisão, o jogador pediu à diretoria R$ 10 milhões, segundo Samir Carvalho, colunista do UOL. O valor é referente a oito parcelas não pagas de luvas da contratação — R$ 8 milhões — e a comissões aos agentes do atleta - R$ 2 milhões.

Agora, ele pediu a rescisão, e está pedindo para deixar o Corinthians e assinar a rescisão [o valor da] metade do restante do contrato dele [até fevereiro de 2026]. [...] Ele pediu metade do contrato dele para rescindir. Ele ganha R$ 2 milhões por mês.

Samir Carvalho, na Live do Corinthians, no Canal UOL Esporte

Coronado chegou ao Parque São Jorge apontado como "titular absoluto", mas nunca se firmou. O meia, que estava no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, conviveu com problemas físicos, e a justificativa era a diferença de intensidade entre o futebol saudita e o brasileiro, muito por causa do calendário.

À época em que chegou ao Brasil, o camisa 77 indicou que precisaria de tempo para estar à disposição da comissão técnica. "Não vou estar 100% ainda, porém é necessário pouco tempo de trabalho. Podem ter certeza que vou dar o máximo para estar à disposição o mais rápido possível", disse, na ocasião.

Venho trabalhando bastante, dois períodos. Hoje foi o primeiro dia inserido uma parte do grupo, estou pressionando um pouquinho, a gente quer jogar o mais rápido possível. Tem programação de continuar fazer à parte, a partir de segunda, vou estar 100% inserido no grupo. Pressionando um pouquinho, eles têm dados. Dia a dia também vai vendo se muda a programação.

Coronado, na apresentação

Ele não conseguiu ter sequência. Pouco após chegar, teve uma lesão na coxa direita. Quando recuperado, teve dengue. Depois, problemas no quadril. Nesse meio-tempo, Rodrigo Garro preencheu esse lugar de protagonista.

Em 2025, a intenção era se equilibrar fisicamente na pré-temporada para brilhar. Ele até começou como titular, mas perdeu espaço nas decisões do Paulista e da Libertadores. Na sequência, uma lesão muscular o tirou de campo em março quase inteiro.

Quem convive com Igor Coronado no dia a dia diz que ele, tecnicamente, é um "craque", palavra utilizada por vários dos companheiros de elenco em entrevistas. No fim das contas, porém, foram apenas sete gols e cinco assistências em 67 jogos. Uma passagem decepcionante e que custou caro ao clube.

Foi a primeira experiência de Coronado no futebol brasileiro. Ele deixou o Brasil ainda jovem e começou a carreira na Inglaterra, no MK Dons. Depois, jogou por clubes de Malta, Itália e Emirados Árabes.

O clube do Parque São Jorge adquiriu 100% dos direitos econômicos. O contrato estabelecia multa rescisória de R$ 300 milhões para o mercado nacional e R$ 643 milhões (100 milhões de euros) para o exterior.