Conor McGregor elogia Ilia Topuria após vitória sobre Charles do Bronx no UFC 317

Em um movimento pouco comum para seu estilo combativo fora do octógono, Conor McGregor surpreendeu fãs e especialistas ao elogiar publicamente Ilia Topuria após a impressionante vitória do georgiano sobre Charles 'do Bronx' Oliveira no UFC 317. A publicação, feita no X (antigo Twitter) e posteriormente deletada, chamou atenção não apenas pela rara demonstração de respeito, mas também pelas inevitáveis comparações entre os dois atletas.

Topuria nocauteou o brasileiro ainda no primeiro round e conquistou o cinturão dos pesos-leves (70kg), tornando-se campeão em duas categorias - um feito que ecoa a trajetória do próprio McGregor, que também alcançou o status de atleta que foi campeão de duas categorias diferentes aos 28 anos. As semelhanças não param por aí: ambos se destacam pelo estilo agressivo, pelas tatuagens marcantes e pelo carisma fora do cage.

"Parabéns por conquistar meus antigos títulos, Ilia! Ele disse que vai descansar as bolas na cabeça do Paddy também. Justo. Boa luta no peso-leve essa aí, na minha opinião. Três nocautes consecutivos é muito bom. Ninguém pode negar o nocaute. Eu gosto de ", escreveu o irlandês, que, em tom descontraído, também fez referência a uma provocação de Topuria a Paddy Pimblett, outro nome em ascensão no cenário do Ultimate.

A dúvida deixada no ar por McGregor - "O UFC voltou? Ou ainda falta alguma coisa?" - parece ecoar o sentimento de muitos fãs. A organização vive um momento empolgante, mas talvez ainda esteja em busca de uma figura que, como ele, una carisma, desempenho dominante e impacto cultural.

Recado para o brasileiro

Além de elogiar o novo campeão, o irlandês também reservou palavras de respeito a Charles do Bronx, que sofreu um duro revés na luta principal do evento. Em sua publicação, encerrou com:

"Azar do Charles também. Estilos fazem as lutas! Você é um lutador tremendo e lendário do UFC. Descanse".

Conhecido por suas provocações afiadas, o ex-campeão dos penas e dos leves raramente poupa adversários - especialmente em categorias onde já brilhou. O tom respeitoso adotado desta vez indica um reconhecimento ao legado do brasileiro no esporte, mesmo diante de uma derrota contundente.

Conor McGregor shows love to Ilia Topuria after his win at #UFC317 ?

"Congrats on winning my old titles, Ilia... 3 KOs back to back is very good. No one can deny the knockout. I like ." pic.twitter.com/4s4MWT48Yz

