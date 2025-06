Com um a menos, Santa Cruz perde em casa para o Central pela Série D

Com um jogador a menos, o Santa Cruz foi derrotado pelo Central por 1 a 0 neste domingo, pela 10ª rodada da Série D do Brasileirão. Zé Arthur foi às redes pelos visitantes no Estádio do Arruda.

Apesar da derrota, o Santa Cruz se mantém como líder do Grupo 3 do torneio, com 22 pontos em 10 jogos. Já o Central sobe para a segunda posição, com 20.

Ambas as equipes voltam a campo no próximo domingo, pela 11ª rodada da Série D. O Santa Cruz visita o América-RN, na Arena das Dunas, às 16h30 (de Brasília). Já o Central recebe o Santa Cruz de Natal, no Estádio Lacerdão, às 16h.

O jogo

Aos 27 minutos do segundo tempo, Matheus Vinícius atingiu o rosto de Jô Santos. O jogador, então, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso.

Cinco minutos depois, Felipe Alves espalmou um cruzamento do Central. A bola caiu no meio da área para Zé Arthur, que, sem marcação, bateu firme para estufar as redes.

Veja outros resultados pela Série D neste domingo:

Jequié 0 x 0 Barcelona-BA



Goiânia EC 0 x 3 Aparecidense



Tuna Luso 2 x 0 Águia de Marabá



Guarany 1 x 0 Brasil-RS



Azuriz 1 x 1 Marcílio Dias



Maracanã 2 x 1 Parnahyba-PI