Com um a mais, Goiás vira sobre Chapecoense nos acréscimos e recupera ponta da Série B

O Goiás venceu a Chapecoense por 2 a 1 na noite deste domingo, na Arena Condá, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time visitante saiu atrás, mas buscou a virada nos acréscimos e recuperou liderança da competição.

A Chape abriu o placar aos 15 minutos da etapa inicial, com Rafael Carvalheira, mas ficou com um a menos no segundo tempo. Victor Caetano foi expulso e deixou a equipe na mão.

O Esmeraldino, então, se lançou ao ataque e pressionou os mandantes até conseguir o empate. O primeiro gol saiu através de um pênalti, aos 45 minutos, convertido pelo goleiro Tadeu. Já a virada surgiu nos acréscimos, aos 53, por meio de Anselmo Ramon.

UNIDOS PELO NOSSO OBJETIVO! CONTRA TUDO E CONTRA TODOS VENCE O MAIOR DO CENTRO-OESTE! pic.twitter.com/UYktW242Mc ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) June 30, 2025

Com o resultado, a Chapecoense perde a chance de encostar no G4 da competição. O time ocupa o décimo lugar da tabela de classificação, com 19 pontos, quatro a menos que o quarto colocado Avaí.

Já o Goiás alcança 29 pontos e volta à ponta da Segunda Divisão, ultrapassando o Coritiba, que soma 27.

Na próxima rodada, a Chape enfrenta o Operário-PR no Germano Kruger. O duelo está marcado para as 19h (de Brasília) da segunda-feira da semana que vem, dia 7 de julho. Um dia depois, o Esmeraldino recebe o Criciúma na Serrinha, a partir das 19h30.