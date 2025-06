Com adeus adiado, Estêvão ganha chance de reacender no Palmeiras contra futuro time

A despedida de Estêvão do Palmeiras está próxima, mas foi adiada neste sábado, com a classificação do Verdão para as quartas de final do Mundial de Clubes. A passagem do atacante, desta forma, ganhou mais um capítulo. Desta vez, contra o futuro time.

Na próxima fase da competição, o Alviverde irá enfrentar o Chelsea. O clube inglês, que eliminou o Benfica, comprou Estêvão ainda em 2024 e aguarda o jogador em Londres após a disputa da Copa do Mundo de Clubes.

O garoto ainda não conseguiu deslanchar neste Mundial. Com atuações apagadas, ele virou até mesmo alvo de crítica de torcedores, principalmente após dizer que estava com dificuldade de se manter focado no Palmeiras.

"É muito difícil [se manter focado]. É um sonho [ir ao Chelsea] que quero muito realizar, mas sei que tenho que focar aqui, sei que tenho que trabalhar aqui primeiro. Não é fácil manter a cabeça aqui. Quanto mais perto vai chegando, mais a ansiedade começa a bater, mais o frio na barriga começa a bater. Estou tentando focar o máximo [no Mundial], deixando tudo que tenho. Quero sair daqui bem, com a cabeça erguida, sabendo que dei meu máximo pelo Palmeiras", disse o jogador.

O técnico Abel Ferreira defendeu o jovem e enxerga a declaração como "natural". Um dos destaques do time, o atleta terá chance de reacender e enfim desencantar no Mundial. Em quatro jogos, todos como titular, ele não balançou as redes nenhuma vez e voltou a ser discreto na vitória sobre o Botafogo, neste sábado.

Estêvão, à época com 17 anos, foi negociado pelo Palmeiras ao Chelsea em uma negociação que pode chegar até 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 392,2 milhões).

Os times se enfrentam por uma vaga na semifinal do Mundial na sexta-feira, em jogo único marcado para as 22h (de Brasília), na Filadélfia.