Cleber Xavier acredita em Neymar 100% na volta e confirma Igor Vinícius no Santos

Cleber Xavier está confiante em um bom segundo semestre de Neymar pelo Santos. O técnico afirmou que o meia-atacante voltou bem aos treinamentos nesta semana e acredita que o camisa 10 estará 100% na retomada dos jogos, em meados de julho.

"Importante a chegada do Neymar, essa volta junto com nós para começar o trabalho para essa reta final do Campeonato Brasileiro. O Neymar voltou feliz, tivemos duas sessões de treinos na sexta, duas no sábado e uma no domingo. Ele participou bem. Estará em boas condições contra o Palmeiras, caso confirme o jogo", disse à Santa Cecília TV.

O comandante ainda comentou como pretende usar o jogador de 33 anos em campo.

"Posso usá-lo ou como um segundo atacante, atrás do 9, ou como um falso 9. O segundo atacante que digo também é como armador. O Neymar é diferente. Ele não só arma. Ele é o arco e a flecha. Já faz um bom tempo que começou por dentro e pode muito bem. Ele mostrou isso nesses jogos que fez com a gente", detalhou.

Neymar renovou o seu contrato com o Peixe no começo da semana. O astro assinou até o final de 2025. Desde que voltou, em janeiro, foram 12 partidas, com três gols, três assistências e duas lesões na coxa.

Novidade na área!

Para esse segundo semestre, Cleber Xavier contará com uma novidade no elenco. O lateral direito Igor Vinícius, que estava no São Paulo, foi contratado pelo Santos. O defensor, aliás, já está treinando com o elenco.

"O Igor já treinou com nós, foi ao campo hoje. Amanhã também vai estar em campo. Ele vem de um tempo parado e precisamos fazer uma análise. Quem escala é o campo, o treino, o que o atleta consegue desenvolver. Espero ter ele como opção para começar ou dentro do jogo", comentou.

"É um atleta de característica ofensiva, que te dá muita transição ofensiva e retorno. Fez grandes jogos pelo São Paulo. É um jogador de características que precisamos. Vejo ele com mais qualidade ao Leo Godoy, especialmente no último terço", completou.

Igor Vinícius atuou em 14 partidas em 2025 e soma uma assistência. No Santos, ele terá concorrência de Aderlan e JP Chermont. O elenco ainda conta com Gabriel Simples, do sub-20, como opção na posição. Leo Godoy, por sua vez, deixou o clube.

O lateral direito não vinha entrando em campo por estar se recuperando de uma lombalgia. A sua última partida foi em 26 de abril.

Além de Igor Vinícius, o Alvinegro Praiano também acertou com o meio-campista Willian Arão, que deve se apresentar na terça-feira após se despedir do Panathinaikos, da Grécia.

"Lançamos o Arão como primeiro meio-campista. Foi campeão mundial com a gente no Corinthians. Foi para o Botafogo, fez um grande Brasileirão e Carioca como segundo meio-campista, entrando na área. Continuou nessa característica no Flamengo e voltou a ser primeiro com o Jorge Jesus em 2019. Com o Rogério, ele se transforma zagueiro. Na sua experiência hoje, não vejo um meia que chega, vejo como primeiro volante e zagueiro", analisou Cleber Xavier.

Em busca de respiro...

O próximo compromisso do Santos está marcado para o dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, em casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Existe a possibilidade de haver um clássico contra o Palmeiras no dia 13, mas como o Verdão ainda está no Mundial, a CBF ainda não confirmou se haverá o jogo nesta data.

O Peixe está na 15ª colocação do torneio, com 11 pontos, assim como o Internacional, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

"A dificuldade maior a gente passou e espero não voltar mais. Que é assumir um time da grandeza do Santos na zona. Essa pressão não é uma coisa boa, é pesada. Conseguimos sair dessa condição e temos a possibilidade de trabalho agora. E temos como objetivo a primeira página do campeonato. Queremos permanecer e subir, longe da zona", finalizou Cleber Xavier.