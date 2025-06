Técnico da Inter exalta Thiago Silva: 'Um dos melhores deste esporte'

Do UOL, em Charlotte (EUA) e São Paulo

Técnico da Inter de Milão, Christian Chivu exaltou Thiago Silva antes da partida entre as equipes, amanhã, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Ele teve e ainda tem uma carreira incrível. É um dos melhores zagueiros que já jogaram este esporte. Sempre teve minha admiração por tudo o que representa como defensor. Também o conheço como pessoa, e ele é uma pessoa extraordinária. Para mim, nos últimos 30 anos, ele pode ser facilmente considerado um dos melhores zagueiros que já atuaram no futebol. Chivu

O treinador da Inter de Milão elogiou o futebol brasileiro. Ele, inclusive, afirmou que ficou feliz por todos os quatro times do Brasil terem se classificado às oitavas de final.

Acho que não precisamos de explicações sobre como jogam os brasileiros. A história do futebol brasileiro comprova sua qualidade e, com sorte, muitos ainda estarão na Europa. Sabemos como jogam e como são importantes para o nosso futebol. Eu gosto do futebol brasileiro e fiquei feliz que todos tenham passado. É bom para ele e é bom para o mundo todo ver eles jogarem. Chivu

Chivu reconheceu que o Fluminense pode causar problemas para a Inter de Milão e citou o bom começo do time brasileiro no Mundial.

O Fluminense começou bem. Teve um momento em que eles se acomodaram com o empate, mas num geral seguiram tentando a vitória. Os objetivos são sempre diferentes na fase de grupos. Amanhã é uma partida com prorrogação e pênaltis. Em termos de intensidade, os times vão tentar até o fim. Nós vamos estar alertas para não cometer erros e, ao mesmo tempo, tentar explorar as fragilidades deles. O Fluminense é um time experiente e pode causar problemas para nós. Chivu

Inter de Milão e Fluminense se enfrentam amanhã, às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Quem avançar, vai encarar Manchester City ou Al-Hilal nas quartas.