Chelsea em números: a análise do jogo contra o Benfica no Mundial

O Chelsea precisou da prorrogação para eliminar o Benfica e avançar como adversário do Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes de 2025. Mas a aparente dificuldade pode ser contestada em função do domínio dos ingleses, que poderia ter evitado o desgaste extra.

No jogo deste sábado, os números mostram que o Chelsea dominou o Benfica. Nas finalizações, os ingleses tiveram 22 (12 delas na direção do gol) contra apenas 8 do adversário.

Atenção, Palmeiras!

O Chelsea buscou com frequência as penetrações na área adversária. Tanto que 14 finalizações dos ingleses aconteceram dentro da área.

Outro ponto forte do Chelsea está nas jogadas aéreas. Diante do Benfica, o time inglês ganhou 6 de 8 disputas em bolas pelo alto, ou seja, 75% de sucesso nesta jogada.

Segundo dados da SofaScore, Cole Palmer, Pedro Neto e Marc Cucurella foram os grandes destaques do Chelsea contra o Benfica.

Palmeiras e Benfica se enfrentam pelas quartas de final do Mundial de Clubes na sexta-feira, ás 22 horas (de Brasília).