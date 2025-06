Chelsea acerta contratação de João Pedro e pode ter reforço já contra o Palmeiras

O Chelsea chegou a um acordo com o Brighton para a contratação do atacante brasileiro João Pedro. O clube inglês, inclusive, já aguarda o jogador para a partida contra o Palmeiras, pelo Mundial de Clubes.

A informação foi publicada pelo jornal britânico The Athletic. De acordo com o veículo, o negócio gira em torno dos 50 milhões de euros (R$ 321 milhões, na cotação atual). João Pedro passará por exames médicos e, se aprovado, irá assinar com Blues até 2032.

Assim que o vínculo for firmado, o brasileiro se juntará ao restante da delegação do time nos Estados Unidos. Desta forma, ele já pode ficar à disposição do técnico Enzo Maresca para o duelo contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O embate está agendado para esta sexta-feira, às 22h (de Brasília), na Filadélfia.

10 goals, six assists. Our #PL Young Player of the Season nominee, Joao Pedro! ??? pic.twitter.com/Qdd1YbIpTA ? Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 15, 2025

João Pedro foi um dos destaques do Brighton na última edição do Campeonato Inglês. O atacante anotou seis gols e distribuiu seis assistências em 27 partidas na Premier League. As boas atuações, aliás, o renderam convocações para a Seleção Brasileira.

O atleta de 23 anos também atraía o interesse do Newcastle, mas deu preferência ao Chelsea. Ele irá disputar a vaga de titular no ataque com Nicolas Jackson e Liam Delap.

Antes de jogar pelo Brighton, João Pedro defendeu o Watford, também da Inglaterra, e o Fluminense.