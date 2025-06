Charles do Bronx se pronuncia após derrota: 'Não foi como queríamos'

Poucas horas após ser superado de forma contundente por Ilia Topuria no UFC 317, Charles 'Do Bronx' Oliveira recorreu às redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre o resultado. O brasileiro foi nocauteado ainda no primeiro round da disputa pelo cinturão vago dos pesos-leves (70 kg) e viu o sonho de retomar o título da categoria ser interrompido de maneira impactante.

Em uma breve, porém significativa mensagem, o ex-campeão adotou um tom tranquilo e demonstrou gratidão pelo apoio recebido após a derrota. Mesmo diante do revés, a postura serena do lutador chamou a atenção dos fãs e reforçou seu espírito resiliente - uma marca ao longo da carreira do lutador da 'Chute Boxe Diego Lima'.

"Não foi como queríamos, mas estou bem. Só quero agradecer a todos pelo carinho e pela energia maravilhosa. Que Deus abençoe a todos", publicou em seu perfil no 'Instagram'.

A luta, que teve duração de apenas 2 minutos e 27 segundos, começou com o paulista imprimindo um ritmo agressivo. Ele conseguiu levar o confronto para o solo e tentou encaixar uma finalização, mas o adversário escapou e rapidamente levou o embate de volta à trocação. Em pé, o representante da Geórgia mostrou superioridade na distância e aproveitou uma brecha para desferir um potente cruzado de direita, seguido por um golpe de esquerda, que apagou o brasileiro antes mesmo da queda.

O nocaute marcou a primeira derrota de Charles por via rápida desde outubro de 2022, quando foi finalizado por Islam Makhachev em disputa válida pelo mesmo cinturão. Apesar do novo tropeço, o lutador segue como um dos principais nomes do peso-leve e deve continuar no topo do ranking da divisão.

Carreira

Do Bronx construiu uma trajetória de destaque no MMA profissional, acumulando 35 vitórias, 11 derrotas e um no-contest. Entre seus triunfos, 21 foram por finalização e 10 por nocaute, o que evidencia sua versatilidade e poder de definição. No UFC, o brasileiro detém marcas expressivas: é o recordista de vitórias por via rápida (20) e lidera o ranking de bônus por performance, com 20 premiações conquistadas ao longo de sua jornada na organização.