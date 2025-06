Catar estuda sediar o Mundial de Clubes de 2029

O Catar demonstrou interesse em sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029. A sede da Copa de 2022 deverá ser a principal rival do Brasil no processo de licitação da competição da Fifa. No dia 20 de junho, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se colocou à disposição para receber a próxima edição do torneio.

Sede da Copa do Mundo de 2022, o Catar começou a investir no futebol nos últimos anos. O país do Oriente Médio construiu nove estádios para o torneio de seleções e continua com uma boa infraestrutura para receber competições internacionais.

O jornal inglês The Guardian apontou que representantes cataris conversaram com membros do alto escalão da Fifa e demonstraram desejo de sediar o próximo Mundial de Clubes. Contudo, nenhum pedido público foi feito até o momento.

Além da CBF ter se colocado à disposição para receber a Copa do Mundo de Clubes, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, também comentou a possibilidade do torneio ser realizado no Brasil. No último sábado, o dirigente afirmou que o país tem condições de sediar a competição.

Ao contrário do Mundial de 2025, que não teve processo de escolha de sede, é provável que a próxima edição do torneio conte com um processo de licitação. Brasil, Catar e a proposta conjunta de Espanha e Marrocos são os principais candidatos a sediar o evento.

Mudança de datas com Mundial no Catar

No entanto, caso o Catar receba o Mundial de Clubes de 2029, é provável que as datas do torneio sejam alteradas, assim como ocorreu na Copa de 2022. Isso se deve ao fato do verão catari ser um dos mais quentes do mundo, impossibilitando a prática do futebol nesse período.

Assim, se o Mundial de Clubes for realizado no Catar, espera-se que o torneio ocorra entre novembro e dezembro. Porém, isso representa um desafio para os campeonatos europeus, que têm jogos programados para esses meses.