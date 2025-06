Caiu de pé? Comentaristas debatem postura do Flamengo contra Bayern

Derrotado por 4 a 2 pelo Bayern de Munique (ALE) nas oitavas de final, o Flamengo está fora do Mundial de Clubes. No Fim de Papo, Walter Casagrande Jr. e Renan Teixeira debateram a maneira como a equipe carioca encarou os alemães.

Enquanto os brasileiros voltam para casa, os alemães enfrentam o PSG (FRA) nas quartas de final. Mais cedo, os franceses golearam o Inter Miami (EUA) por 4 a 0.

Renan: Flamengo correu muitos riscos perto do gol

O flamenguista sai orgulhoso, tentou fazer o jogo que faz em qualquer circunstância. Mas, para enfrentar um time que você não está acostumado, com jogadores como Kane, Olise e Coman, você tem que correr menos riscos perto do próprio gol. Se o Flamengo fizesse isso, talvez minimizasse os erros para ter uma chance maior de vencer.

Renan Teixeira

Casão: Coragem do Fla é elogiável

Mesmo nos momentos em que o Flamengo colocou velocidade, começou a agredir um pouco, o Bayern não se afobou, não perdeu o controle emocional em nenhum momento. Não perdeu o foco, a estratégia de jogo. [...] Eu quero elogiar a coragem do Flamengo, do Filipe Luís, de jogar para frente, aberto, a reação que o Flamengo demonstrou [...], incendiou o jogo. Isso tudo é elogiável e é para se orgulhar. O Flamengo não se encolheu para o Bayern. Perdeu de pé, perdeu olhando nos olhos.

Walter Casagrande Jr.

