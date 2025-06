Bruno Lage faz avaliação do Benfica após queda no Mundial

Bruno Lage, técnico do Benfica, acredita que o time teve uma participação positiva no Mundial de Clubes. Na primeira fase, a equipe avançou em primeiro lugar em seu grupo, superando o gigante Bayern de Munique, da Alemanha. Nas oitavas de final, a queda veio somente na prorrogação diante do poderoso Chelsea, da Inglaterra.

"Na primeira fase, cumprimos os objetivos que havíamos proposto, que era seguir em frente. Enfrentamos nas oitavas um adversário muito difícil, que venceu uma competição europeia, além de ser quarto colocado na Premier League. Eles contam com jogadores de enorme qualidade, muito fortes, especialmente os homens da frente. Lutamos com todas as nossas armas", analisou o treinador.

Benfica: balanço da temporada

Bruno Lage fecha a temporada 2024/25 com um título: o Benfica foi campeão da Taça da Liga. Ainda caiu nas oitavas da Champions League, perdeu a Taça de Portugal na final e terminou em segundo no Campeonato Português - as duas últimas competições tiveram o rival Sporting como campeão.

"Em 95% dos clubes, esse seria um trabalho razoável, mas sabemos que, no Benfica, não é assim, pois faltou ganhar o campeonato nacional", disse.

Para o futuro, Bruno Lage reconhece a necessidade de algumas mudanças no trabalho do Benfica. " Nem tudo o que foi feito está errado, houve coisas que foram muito boas, mas há claramente outras que precisam ser mudadas. Umas radicalmente, outras para aquilo que é a nossa qualidade de jogo", explicou.