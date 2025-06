Breno Bidon termina o primeiro semestre em uma nova posição com Dorival Júnior no Corinthians

Breno Bidon viveu um primeiro semestre de altos e baixos com a camisa do Corinthians. Depois de um começo complicado em 2025, o jovem de 20 anos ganhou oportunidades em uma nova posição com o técnico Dorival Júnior.

Bidon terminou a temporada passada em alta, sendo importante na arrancada do Corinthians no Campeonato Brasileiro, saindo da zona de rebaixamento até a vaga na pré-Libertadores. No começo de 2025, o meia foi liberado para defender a Seleção Brasileira na disputa do Campeonato Sul-Americano sub-20, na Venezuela.

Assim, Breno Bidon acabou perdendo os 11 primeiros jogos do Corinthians na temporada. Com a Amarelinha, o jovem foi titular durante a campanha que resultou no título do Brasil. No entanto, acabou perdendo espaço no Corinthians e voltou como reserva.

O meia foi relacionado para apenas quatro jogos no Campeonato Paulista, sendo titular em uma oportunidade. Na pré-Libertadores, começou entre os 11 iniciais em dois dos quatro jogos disputados pelo Corinthians.

Após a demissão de Ramon Díaz e chegada de Dorival Júnior para o comando, Breno Bidon recebeu mais oportunidades como titular. O jovem também passou a atuar em uma posição mais avançada no meio-campo, aproveitando as ausências de Rodrigo Garro e Igor Coronado.

"O Bidon não é um volante, tem todas as características de um meia, assim como o Coronado. Eu vejo o Bidon jogando mais solto. Não quer dizer que não possa ser um segundo homem de contenção. Mais ou menos as características do Maycon há um tempo atrás aqui mesmo no Corinthians", explicou Dorival Júnior.

Nos 11 jogos de Dorival pelo Corinthians, Bidon atuou em nove partidas, sendo titular oito vezes. No último jogo do Timão antes da pausa para o Mundial de Clubes, o jovem marcou um golaço para garantir o empate diante do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio.

No Brasileirão, o meia disputou 11 jogos e começou entre os 11 iniciais em dez oportunidades. Ao todo, Breno Bidon atuou em 26 partidas ao longo de 2025, tem um gol marcado e uma assistência.