Darlan neles: Oposto dá show, Brasil bate a Polônia no vôlei e lidera a VNL

Em partida muito equilibrada, Brasil venceu a Polônia, principal concorrente na tabela da Liga das Nações, em Chicago, nos Estados Unidos. O time de Bernardinho bateu os adversários por 3 sets a 1 (parciais 25-21, 25-21, 21/25 e 28-26) e com a melhor apresentação na competição. No retrospecto, a seleção já bateu Itália, Canadá e China.

O resultado coloca a seleção brasileira na liderança da competição, com 20 pontos, enquanto a Polônia cai para segundo, com 18 pontos.

Darlan chamou a responsabilidade para si e brilhou na partida, com nada menos do que 26 pontos marcados. Inclusive, o camisa 28 substituiu o próprio irmão, Alan, que foi poupado.

No dia 16 de julho, os brasileiros enfrentam a Argentina, no Japão, já pela terceira semana da Liga das Nações.

UM SET + 1 PONTO PRO DARLAN 🔥🏐 pic.twitter.com/Et3aE5pRrb -- Vôlei Brasil (@volei) June 29, 2025

Darlan inspirado e 'monster blocks'

1º set - Brasil

A seleção brasileira começou dominante, explorando os saques com Darlan e Lukas Bergmann e muito bem nas recepções de . A Polônia cresceu em determinado momento do período, virou algumas bolas improváveis e chegou a ficar a um ponto de distância. No entanto, foi na reta final do set que o talento do camisa 28 apareceu, numa sequência de três pontos para fechar 25 a 21.

2º set - Brasil

O Brasil cresceu, fazendo uma de suas melhores apresentações na competição. Quase durante todo o período, a equipe brasileira permaneceu 6 pontos à frente da adversária. Houve um susto na reta final, quando a diferença caiu para 3 pontos, mas Bernardinho apostou no pedido de tempo para retomar o "gás" do grupo. Foi aí que os "bloqueios monstruosos" do Brasil apareceram, principalmente com Lukas Bergmann e Honorato, para fechar o set com vitória — 25x21 mais uma vez.

3º set - Polônia

O set mais equilibrado da partida teve altos e baixos do Brasil, com uma e outra equipe assumindo a liderança no placar. No entanto, os poloneses levaram a melhor na categoria de Jakubiszak, que embalou o ataque. O central anotou pelo menos 4 pontos por sobre o bloquei brasileiro.

4º set - Brasil

O rendimento no ataque da seleção brasileira caiu muito depois do primeiro set com derrota. A comissão técnica precisou agir, promoveu algumas trocas, inclusive dos opostos, que funcionaram. O Brasil reagiu, engatou e parecia que ia encaminhando uma vitória mais tranquila. Porém, uma sequência de erros do ataque brasileiro quase custou o set. No fim, Honorato e Bergmann também brilharam para concluir o resultado.