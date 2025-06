Brasil vs Argentina! UFC encaminha Elves Brener vs Esteban Ribovics para agosto

Vindo de duas derrotas consecutivas, o brasileiro Elves Brener vai em busca de recuperação contra o argentino Esteban Ribovics, em um verdadeiro clássico sul-americano, programado para o próximo dia 2 de agosto, pelo card do UFC Vegas 108. A notícia foi apurada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight junto a fontes próximas ao evento.

Atleta da equipe 'Chute Boxe Diego Lima', Elves começou sua trajetória no Ultimate de forma promissora, com três vitórias consecutivas, duas delas por nocaute. Porém, na sequência, o lutador natural do Amazonas sofreu dois reveses, para Myktybek Orolbai e Joel Alvarez, e acabou vendo sua ascensão na organização ser freada.

Assim com o brasileiro, Esteban Ribovics também chega para o combate do dia 2 de agosto com a missão de voltar à coluna das vitórias. Isso porque o argentino também viu uma sequência de três vitórias recente ser interrompida por um tropeço em seu último compromisso no octógono mais famoso do mundo. Em março deste ano, 'El Gringo' foi superado por Nasrat Haqparast na decisão dividida dos juízes.

Brasil no UFC Vegas 108

O peso-leve (70 kg) Elves Brener não vai ser o único representante do Brasil a subir no octógono do UFC Vegas 108. Até o momento, o 'Esquadrão Brasileiro' no evento do dia 2 de agosto, em Las Vegas (EUA), conta com a presença prevista de outros cinco atletas: Karol Rosa, Felipe Bunes, André 'Mascote', Rodolfo Vieira e Ketlen 'Esquentadinha'.

BREAKING! UFC encaminha Elves vs Esteban para o dia 2 de agosto. Ambos atletas aceitaram o desafio e aguardam a assinatura do contrato! pic.twitter.com/Oijy9xQoUy

- Ag. Fight (@AgFight) June 27, 2025

