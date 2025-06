Brasil vence Polônia e assume a liderança da Liga das Nações masculina

A Seleção Brasileira de vôlei masculino enfrentou a Polônia neste domingo, pela primeira fase da Liga das Nações. O duelo, na NOW Arena, em Chicago, terminou com vitória do Brasil por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/21, 21/25 e 28/26.

Com o triunfo, o Brasil alcançou sua sexta vitória seguida na competição e assumiu a liderança, que havia sido tomada pela própria Polônia na noite do último sábado. A equipe de Bernardinho chegou a 20 pontos, enquanto o adversário seguiu com os mesmos 18, agora em segundo lugar.

Ambas as equipes voltam à quadra no próximo dia 16 de julho (quarta-feira), novamente pela Liga das Nações. Os brasileiros irão enfrentar a Argentina em Chiba, no Japão, enquanto os poloneses duelam contra o Irã, na Ergo Arena, em Gda?sk, na Polônia.

O jogo

O primeiro set teve muito equilíbrio. O Brasil, porém, conseguiu vantagem na reta final e fechou a parcial em 25 a 21.

No segundo, a Polônia até começou na frente, mas não conseguiu manter o placar. Assim, o Brasil buscou o prejuízo, não deixou mais o adversário encostar e repetiu o marcador do primeiro set.

No terceiro, a Seleção Brasileira até abriu quatro pontos (12 a 8), mas a vantagem foi perdida. Os poloneses assumiram o marcador e fecharam por 25 a 21.

No quarto e último set da partida, a Polônia chegou a ter dois set points (24 a 23 e 26 a 25). O Brasil, no entanto, conseguiu buscar e venceu por 28 a 26.