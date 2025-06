Botafogo adia retorno ao Brasil e arca com custos extras após eliminação no Mundial

Eliminado da Copa do Mundo de Clubes após a derrota para o Palmeiras nas oitavas de final, o Botafogo decidiu estender sua estadia nos EUA por mais um dia antes de retornar ao Brasil. A delegação alvinegra seguirá de volta ao país apenas na terça-feira (1º), em voo fretado.

A permanência extra terá um custo: como a FIFA cobre apenas até 48 horas de hospedagem após a eliminação, o clube carioca terá que desembolsar cerca de R$ 140 mil (equivalente a US$ 26 mil) para custear o dia adicional no país norte-americano. A decisão partiu da diretoria, que optou por oferecer um período de descanso aos jogadores antes da longa viagem de volta à América do Sul.

Na manhã deste domingo (29), o elenco deixou o hotel rumo a Nova York, em trajeto de aproximadamente 1h40 de ônibus. O objetivo foi permitir aos atletas um momento de lazer e descontração após o término da participação no torneio.

A segunda-feira (30) será de folga geral, sem treinos nem compromissos oficiais. O retorno ao Brasil está previsto para a manhã da próxima terça-feira, encerrando assim a campanha do Glorioso em sua primeira participação na nova versão da Copa do Mundo de Clubes.