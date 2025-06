Banco resolve para o Palmeiras no Mundial, e Abel elogia: "É ótimo"

O banco de reservas tem sido decisivo para o Palmeiras neste Mundial de Clubes. Neste sábado, Paulinho entrou no segundo tempo da partida contra o Botafogo, na Filadélfia, e marcou o gol da vitória por 1 a 0. O resultado classifica os comandados de Abel Ferreira às quartas de final da competição.

Até aqui, nas quatro partidas disputadas, todos os gols do time alviverde foram de atletas que saíram do banco.

A estreia foi um empate sem gols com o Porto. No segundo jogo, além de um gol contra do Al-Ahly, Flaco López veio do banco e foi responsável por colocar a bola na rede. Já no terceiro, contra o Inter Miami, Paulinho e Mauricio, que também iniciaram como reservas, balançaram as redes no empate de 2 a 2.

Abel Ferreira foi questionado sobre o tema em coletiva de imprensa e elogiou as opções do banco do Palmeiras. Nos últimos jogos, o treinador tem promovido mudanças na equipe, como a entrada de Allan.

"É ótimo. Fico muito feliz por quase todos jogarem neste Mundial. Disse na fase de grupos que iria procurar viver esse Mundial de maneira diferente. Com a mesma entrega, mesma dedicação, mas mais leve. A exigência que coloco em mim mesmo e nos meus jogadores pode se tornar uma pressão. Às vezes a vontade de querer ganhar atrapalha a tomar decisões", afirmou o treinador.

"Nós já estávamos preparando o Allan há algum tempo para ganhar minutagem. Temos uma bela mescla entre experiência e juventude, gosto muito disso. O Luighi inicialmente não estava nos planos, mas ao decorrer do jogo eu entendi que ele poderia nos ajudar. Mas, é ótimo olhar para o banco e a equipe continuar consistente", acrescentou.

Classificado, o Palmeiras enfrentará nas quartas de final o Chelsea, em uma reedição da final do Mundial de 2021. O time inglês venceu o Benfica também neste sábado, por 4 a 1, na prorrogação. O duelo está agendado para esta sexta-feira, às 22h (de Brasília), novamente na Filadélfia.