Atlético-MG vive desafio financeiro para 2º semestre de 2025

O Atlético-MG não vive uma situação confortável na parte financeira, como a maioria dos clubes do futebol brasileiro. Por isso, a diretoria terá pontos importantes a resolver no segundo semestre para evitar problemas com o elenco.

As notícias sobre atrasos junto aos atletas voltaram a ter destaque no Atlético-MG. Segundo informações da Band Minas, a diretoria não quitou o valor referente às férias do elenco.

Nos últimos meses, os jogadores também estão convivendo com atrasos em relação aos diretos de imagem. O clube procura, pelo menos, deixar os salários em carteira (CLT) em dia, para evitar problemas na Justiça.

Esperança do Atlético-MG

O sucesso em campo pode ajudar a atenuar os problemas financeiros. Campeão mineiro, o Atlético-MG é o sétimo colocado no Brasileirão, além de seguir nas disputas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Um título nacional ou internacional pode render uma boa premiação ao clube mineiro.

Após a pausa do Mundial de Clubes, o Galo volta a jogar no dia 12 de julho contra o Bahia, fora de casa, pelo Brasileirão.