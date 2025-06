Aspinall valoriza trajetória de Alex Poatan, mas freia expectativa por superluta

Tom Aspinall, novo campeão linear dos pesos-pesados do UFC após aposentadoria de Jon Jones, comentou sobre a possibilidade de enfrentar Alex 'Poatan' Pereira em uma eventual superluta, mas tratou o cenário com cautela. Em entrevista à 'ESPN MMA', o britânico avaliou que o brasileiro ainda possui pendências a resolver na divisão dos meio-pesados (93 kg) antes de considerar uma mudança de categoria.

Na visão do inglês, após perder o cinturão para Magomed Ankalaev em um duelo equilibrado - ocorrido em março, no UFC 313 -, o caminho mais natural para o paulista seria buscar uma revanche. Aspinall elogiou o russo e sugeriu que ele ainda representa um desafio subestimado no plantel.

"Ele tem negócios a resolver no meio-pesado, sabe o que quero dizer? Ele acabou de perder o cinturão em uma luta dura. Acho que o Ankalaev continua sendo um cara muito difícil de enfrentar. Vamos ver como ele se sai na próxima, porque, na minha opinião, o Ankalaev não recebe o respeito que merece", afirmou.

O novo campeão também destacou que, no lugar de Poatan, optaria por tentar recuperar o cinturão antes de pensar em se testar nos pesados. Os rumores sobre uma possível transição do brasileiro para a categoria de cima surgiram após a publicação de um vídeo em que ele aparece mais encorpado na balança, mas a situação foi rechaçada pelo próprio brasileiro.

"É uma luta difícil para o Alex, mas ele pode vencer. Se eu estivesse no lugar dele, também ia querer aquela revanche antes de pensar em subir de peso", completou.

Novo campeão linear

Tom Aspinall foi promovido ao posto de campeão linear da divisão até 120 kg após a aposentadoria de Jon Jones. Inicialmente, o presidente do UFC, Dana White, havia revelado que o veterano enfrentaria o britânico. No entanto, a narrativa mudou: pouco tempo depois, o mandatário confirmou que 'Bones' decidiu encerrar sua carreira, deixando o caminho livre para a unificação do título.

Com o novo status oficialmente reconhecido, Aspinall agora aguarda a definição de seu próximo adversário. Enquanto isso, Poatan segue com o futuro indefinido entre os meio-pesados, com uma revanche contra Ankalaev sendo considerada nos bastidores.

