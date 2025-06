Arsène Wenger promete melhorias nos gramados dos EUA para a Copa do Mundo

O ex-técnico Arsène Wenger, atualmente diretor de desenvolvimento global do futebol da Fifa, criticou a qualidade dos gramados no Mundial de Clubes. O francês prometeu que os campos nos Estados Unidos irão melhorar para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos EUA, México e Canadá.

"Estive pessoalmente no campo, em Orlando. O gramado não está no nível que os clubes europeus estão acostumados ? não é perfeito. Mas isso vai ser corrigido para a Copa do Mundo do ano que vem", disse Wenger.

Os gramados da Copa do Mundo de Clubes têm sido amplamente criticados por diversos técnicos e atletas. No início da competição, o comandante do Palmeiras, Abel Ferreira, reclamou das condições do gramado do MetLife Stadium, palco da estreia do Alviverde.

O técnico Luis Enrique, do Paris Saint-Germain, também fez duras críticas e chegou a pedir uma análise da Fifa.

"A bola quica como um coelho. A Fifa precisa levar isso muito a sério. Não apenas os campos dos estádios, mas também os campos de treinamento. Se podemos chamar este de o melhor torneio de clubes do mundo, ele deveria ter instalações de nível internacional. Não consigo imaginar um jogo da NBA jogado em uma quadra cheia de buracos", apontou Luis Enrique.