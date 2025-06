Após massacre, Mascherano destaca diferença de nível entre PSG e Inter Miami

O Inter Miami foi goleado pelo PSG, hoje, por 4 a 0. O resultado elimina a equipe norte-americana do Mundial nas oitavas de final do torneio. Técnico da equipe de Lionel Messi, Javier Mascherano destacou a luta de sua equipe, mas reconheceu a diferença entre os clubes.

"Nós podemos ver claramente a diferença, mas lutamos até o final com muito orgulho. Tentamos marcar, mas a diferença é clara. Acho que temos que seguir adiante, olhar para a próxima etapa", disse.

Os comandados do argentino foram uma das surpresas da Copa do Mundo de Clubes. A equipe ficou em segundo lugar no grupo A, em que disputava classificação com Al-Ahly, Porto e Palmeiras, que terminou como líder da chave.

Liderado por Messi e Luis Suárez, o time conquistou uma vitória e dois empates na fase de grupos para garantir a vaga nas oitavas de final. Mascherano enalteceu o esforço e as atuações de sua equipe durante o Mundial e avaliou o rival francês como "o melhor time do mundo".

"Estávamos trabalhando muito e jogando bem durante o torneio. Sabíamos que hoje seria um jogo muito difícil porque eles são provavelmente o melhor time do mundo. Tentamos jogar e mostrar o nosso trabalho, no geral, acho que foi bom", concluiu.

Eliminado do Mundial, o Inter Miami volta a campo no próximo sábado, pela 21ª rodada da MLS. O clube visita o Montréal no Stade Saputo, em Quebec, às 20h30 (de Brasília).