Aniversariante, João Paulo destaca amor pelo Santos e agradece carinho

O treino deste domingo foi especial para João Paulo. O goleiro do Santos completa 30 anos e ganhou um bolo do elenco e funcionários do clube no CT Rei Pelé.

"30 anos, e quase metade da minha vida no Santos. Foi o clube que me abriu as portas, deu de tudo na minha vida. Agradecer aos companheiros e comissão técnica pelo carinho e respeito. Só tenho agradecer. Um dia sonhei em vivenciar o Santos e hoje estou aqui. Estou muito feliz", disse o arqueiro.

João Paulo está no Santos desde 2013, quando ainda defendia as categorias de base. Ele se firmou no profissional em 2020 e se tornou um dos grandes nomes do clube nos últimos anos.

Em 2024, entretanto, sofreu uma grave lesão e acabou perdendo a posição para Gabriel Brazão. Na reserva, o goleiro vem recebendo sondagens de outros times. Com isso, ele está com o futuro em aberto.

Enquanto isso, João Paulo segue com sua rotina de treinos no CT Rei Pelé. O clube se prepara para a retomada do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

O próximo compromisso do Santos está marcado para o dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, em casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe está na 15ª colocação do torneio, com 11 pontos, assim como o Internacional, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.