Alexandre Pantoja projeta maior desafio da carreira contra Joshua Van

Após sua vitória sobre Kai Kara-France no UFC 317, Alexandre Pantoja comentou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, sobre seu provável próximo oponente: Joshua Van. O campeão peso-mosca (57 kg) destacou a qualidade técnica e o ímpeto do jovem talento, apontando o duelo como um dos mais desafiadores de sua trajetória no MMA.

Van se credenciou à disputa pelo título ao superar Brandon Royval, então número um do ranking da categoria, no mesmo card realizado em Las Vegas. O triunfo expressivo acelerou sua ascensão e lhe rendeu a cobiçada chance de enfrentar o dono do cinturão.

"Já tem um próximo adversário que é o Joshua Van, um cara duro. Eu vi ele lutando, é um cara novo, com bastante fome, e acho que esse vai ser o maior desafio da minha carreira", afirmou o campeão, reconhecendo o crescimento meteórico do possível desafiante.

O brasileiro também recordou a sequência de eventos que levou Van a essa oportunidade. Após a saída de Manel Kape, por conta de lesão, do confronto contra Royval. Para ele, o mérito do jovem foi conquistar a vaga dentro do octógono.

"Esse moleque pegou o bilhete premiado da fábrica de chocolate, né? Quando o Manel Kape saiu da luta , ele falou que estava apto a lutar, veio e ganhou. Ganhou a oportunidade dele de lutar pelo cinturão. Ganhou do número um da divisão e todo mundo quer ver uma luta nova", complementou.

Nome novo

Além de elogiar o adversário, o carioca também valorizou a postura do UFC ao fomentar a renovação na categoria. Até então, o campeão vinha enfrentando nomes consagrados e concedendo revanches - como nas lutas contra Brandon Moreno e o próprio Royval.

"E o UFC deu isso a ele. Botou ele no octógono, fez o face off comigo, e eu estou aí para isso. Para dar aos fãs o que eles querem, e eles querem uma luta nova, uma novidade. Vou lutar contra um lutador novo, com bastante fome", destacou o lutador de Arrial do Cabo (RJ).

Na sequência, ele analisou o estilo de Van e sua performance nas lutas recentes. O brasileiro destacou a consistência do rival e apontou a defesa de quedas como um dos pontos fortes do americano.

"Já vinha acompanhando o Joshua há um tempo, ele pareceu incrível realmente nas últimas lutas, dominou todos os adversários e tem uma defesa de queda muito boa. Acredito que vai ser o maior desafio da minha carreira", finalizou.

Com o triunfo sobre Kara-France, Pantoja alcançou sua quarta defesa consecutiva de cinturão no UFC. O feito consolida sua posição de liderança absoluta nos moscas e reforça seu nome entre os campeões mais sólidos e respeitados do atual elenco da organização.

