Alexandre Pantoja dá show, finaliza Kara-France e defende cinturão no UFC 317

O brasileiro Alexandre Pantoja segue firme como campeão dos pesos-moscas (57 kg) do UFC. Na luta principal do UFC 317, realizada neste sábado (28), o carioca teve uma atuação dominante diante do neozelandês Kai Kara-France e finalizou o desafiante no terceiro round, mantendo o cinturão pela quarta vez consecutiva.

Assine o UFC Fight Pass Brasil pelo UOL Play

Com mais um triunfo convincente, Pantoja consolida ainda mais seu reinado na divisão e amplia a distância em relação aos demais concorrentes. A performance reforça sua posição como um dos campeões mais sólidos da atualidade. Ao fim do combate, o norte-americano Joshua Van foi chamado ao octógono e deve ser o próximo desafiante ao título. Já Kara-France, que buscava conquistar o cinturão inédito, volta à fila após ser completamente neutralizado.

A luta

O primeiro round foi uma verdadeira exibição de autoridade por parte do campeão. Pantoja começou com agressividade, conectou um overhand limpo e, em seguida, aplicou um double leg preciso para levar o adversário ao solo, onde mostrou domínio absoluto nas transições e no controle das posições.

No segundo assalto, o neozelandês conseguiu mostrar alguma evolução, principalmente na defesa contra quedas. Ainda assim, o brasileiro manteve o controle, variando bem os ataques, principalmente com chutes, e acertando os melhores golpes da parcial.

Na terceira etapa, o "Canibal" voltou com o mesmo ímpeto do início. Sem dar brechas, rapidamente alcançou as costas do rival e encaixou o estrangulamento que definiu o desfecho da luta. Vitória irretocável e mais uma defesa de título para reforçar o legado de Pantoja no peso-mosca.

Resultados do UFC 317

Alexandre Pantoja finalizou Kai Kara-France no segundo round;

Joshua Van venceu Brandon Royval por decisão unânime;

Beniel Dariush venceu Renato Moicano por decisão unânime;

Payton Talbott venceu Felipe Lima por decisão unânime;

Gregory Robocop nocauteou Jack Hermansson no primeiro round;

José Delgado nocauteou Hyder Amil no primeiro round;

Tracy Cortez venceu Viviane Araújo por decisão unânime;

Terrance McKinney finalizou Viacheslav Borshchev no primeiro round;

Jacobe Smith finalizou Niko Price no segundo round;

Jhonata Diniz venceu Alvin Hines por decisão unânime.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok