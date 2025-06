Wenger, da Fifa, promete melhor qualidade dos gramados na Copa do Mundo de 2026

Por Julien Pretot

MIAMI (Reuters) - Arsene Wenger, chefe de Desenvolvimento do Futebol Global da Fifa, reconheceu que a qualidade dos gramados que recebem os jogos da Copa do Mundo de Clubes nos EUA não é boa o suficiente, mas insistiu que será melhor quando o país sediar a Copa do Mundo de 2026.

Os gramados, geralmente muito secos e borrifados com água durante as pausas para resfriamento ou no intervalo, foram amplamente criticados, principalmente por técnicos e jogadores das equipes europeias participantes.

"Estive pessoalmente no gramado do Orlando", disse o ex-técnico do Arsenal Wenger, neste sábado. "Não está no nível que os clubes europeus estão acostumados porque não é perfeito, mas isso será corrigido para a Copa do Mundo no próximo ano."

O técnico do Paris St Germain, Luis Enrique, levantou a questão no início do torneio ampliado da Copa do Mundo de Clubes.

"A bola quica como um coelho", disse Luis Enrique após a vitória de 4 a 0 de sua equipe sobre o Atlético de Madrid.

"Hoje, por exemplo, o campo era de grama artificial e agora é de grama natural, o que significa que tem de ser regado manualmente. É um grande problema para a forma como jogamos."

"A Fifa realmente precisa levar isso a sério. Não apenas os campos dos estádios, mas também os campos de treinamento. Se estamos chamando este de o melhor torneio de clubes do mundo, ele deve ter instalações de classe mundial. Não consigo imaginar um jogo da NBA disputado em uma quadra cheia de buracos."