Viviane Araújo é dominada por Tracy Cortez e perde por decisão unânime no UFC 317

Em duelo válido pela divisão peso-mosca (57 kg) feminino no UFC 317, realizado neste sábado (28), a brasileira Viviane Araújo acabou superada por Tracy Cortez, que venceu por decisão unânime dos juízes após três rounds de disputa no UFC 317. O resultado representa uma recuperação importante para a americana, que vinha de derrota após uma sequência de cinco vitórias consecutivas no Ultimate.

Assine o UFC Fight Pass Brasil pelo UOL Play

Para a atleta do Distrito Federal, a noite foi de frustração. Agora, são quatro reveses nas últimas seis apresentações, o que acende um sinal de alerta em sua trajetória dentro da organização.

A luta

O primeiro round foi uma verdadeira aula de grappling. Cortez evitou a trocação desde o início e levou a luta para o chão, mas viu a brasileira reagir com rapidez, assumindo as costas e ameaçando um mata-leão. A americana, no entanto, manteve a calma, defendeu a finalização e inverteu a posição, terminando a parcial por cima, com um ground and pound agressivo. Nos segundos finais, ainda tentou uma finalização no pescoço, mas a brasileira resistiu até o gongo.

Diferentemente da etapa inicial, o segundo assalto se desenrolou quase todo em pé. Ainda assim, Cortez manteve o controle das ações, conectando os melhores golpes e se movimentando bem no octógono. Nos instantes finais, Araújo ameaçou com uma guilhotina, mas não conseguiu manter a posição e terminou o round por baixo mais uma vez.

Nos últimos cinco minutos, a americana administrou a vantagem construída anteriormente. Após ser surpreendida por um chute frontal limpo no rosto, respondeu com uma queda eficiente e controlou o restante do round no solo, consolidando sua vitória e marcando o retorno ao caminho dos triunfos.

Resultados do UFC 317

Tracy Cortez venceu Viviane Araújo por decisão unânime;

Terrance McKinney finalizou Viacheslav Borshchev no primeiro round;

Jacobe Smith finalizou Niko Price no segundo round;

Jhonata Diniz venceu Alvin Hines por decisão unânime.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok