Veja quanto o Palmeiras pode arrecadar com vaga nas quartas do Mundial

O Palmeiras entra em campo neste sábado com a chance de faturar mais uma bolada na Copa do Mundo de Clubes. O duelo contra o Botafogo tem mais do que a vaga nas quartas de final em jogo. Caso avance às quartas de final, o Verdão pode faturar mais 13,125 milhões de dólares (R$ 72,45 milhões).

Palmeiras e Botafogo se enfrentam a partir das 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

O Verdão avançou ao mata-mata da competição com cinco pontos e a melhor campanha do Grupo A. Do outro lado, o Botafogo garantiu vaga nas oitavas como segundo colocado do Grupo B, com seis pontos - venceu PSG e Seattle Sounders-EUA, mas perdeu para o Atlético de Madrid.

Palmeiras já faturou quase R$ 150 milhões

Assim como os outros três brasileiros, o Palmeiras embolsou 15,21 milhões de dólares (cerca de R$ 83,95 milhões) apenas pela participação, como previsto pela Fifa. Na fase de grupos, o desempenho rendeu ao Verdão mais quatro milhões de dólares (R$ 22,08 milhões).

A entidade pagou 2 milhões de dólares (R$ 11,04 milhões) por vitória, e um milhão de dólares (R$ 5,52 milhões) por empate. O Verdão empatou sem gols com o Porto, venceu o Al Ahly por 2 a 0 e, na última rodada, buscou o empate em 2 a 2 com o Inter Miami. Além disso, colocou mais 7,5 milhões de dólares (R$ 41,4 milhões) nos cofres pela classificação às oitavas.

Portanto, o Alviverde arrecadou um total de 26,71 milhões de dólares com a participação no Mundial de Clubes, até o momento, cerca de R$ 147,4 milhões na cotação atual, no total.

Veja a premiação recebida pelo Palmeiras até o momento no Mundial:

Por participação: 15,21 milhões de dólares (cerca de R$ 83,95 milhões)



Por vitória (contra o Al Ahly): 2 milhões de dólares (R$11,04 milhões)



Por empates (contra Porto e Inter Miami): 2 milhões de dólares (R$11,04 milhões)



Por vaga nas oitavas: 7,5 milhões de dólares (R$ 41,4 milhões)

Total: 26,71 milhões de dólares (cerca de R$ 147,4 milhões)