Veja o retrospecto dos duelos das oitavas do Mundial de Clubes

Com o término da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, a fase eliminatória do torneio começa neste sábado. Assim, a Gazeta Esportiva apresenta uma análise detalhada do histórico dos confrontos das oitavas do Mundial.

Entre os oito duelos das oitavas de final, três se destacam por terem um retrospecto superior a uma partida: Palmeiras x Botafogo, Real Madrid x Juventus e Benfica x Chelsea.

The #FIFACWC Round of 16 fixtures. ? pic.twitter.com/PSqvYGZW18 ? FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 27, 2025

Palmeiras x Botafogo

No duelo brasileiro das oitavas de final, Palmeiras e Botafogo se enfrentam com um histórico de confrontos marcantes. O primeiro jogo entre as equipes foi em 1922, com vitória da equipe paulista.

Com equipes marcantes na década de 1960, o primeiro duelo decisivo ocorreu em 1969. No quadrangular final do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (atualmente Campeonato Brasileiro), o Palmeiras bateu o Botafogo por 3 a 1 e se sagrou tetracampeão nacional.

Porém, em 1973, o Botafogo se vingou. Naquela edição da Libertadores, o Glorioso eliminou o Palmeiras ainda na fase de grupos.

Recentemente, a rivalidade entre as equipes foi renovada. Em 2023, o Palmeiras venceu de virada o Botafogo no Brasileirão, reagiu a uma desvantagem de 13 pontos do Glorioso e conquistou o 12º título brasileiro.

No ano seguinte, o Glorioso eliminou o Alviverde nas oitavas da Libertadores e ainda venceu um jogo decisivo no Brasileirão. No final da temporada, o Botafogo conquistou o inédito título continental e o campeonato nacional pela terceira vez.

Apesar do equílibrio nos confrontos decisivos, o retrospecto geral favorece o Palmeiras. Em 129 jogos, o Verdão soma 51 vitórias, contra 39 do Botafogo e 39 empates.

Real Madrid x Juventus

Um dos confrontos mais marcantes do futebol europeu está nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Se enfrentando em duas decisões da Liga dos Campeões, Real Madrid e Juventus duelam desde a década de 1960.

A primeira decisão entre as equipes ocorreu em 1998, na final da Liga dos Campeões, quando o Real Madrid venceu a Juventus por 1 a 0.

As equipes se reencontraram nas semifinais da Liga dos Campeões de 2003. A Juventus conseguiu sua revanche, vencendo o Real Madrid por 4 a 3 no agregado. No entanto, a equipe italiana foi vice-campeã, pois perdeu para o Milan na decisão.

Mais de uma década depois, em 2015, as equipes se enfrentaram novamente nas semifinais da Liga dos Campeões. Dessa vez, a Juventus superou o Real Madrid, mas perdeu a final do torneio para o Barcelona, do trio Messi, Suárez e Neymar.

Em 2017, as equipes decidiram a Liga dos Campeões mais uma vez, e o Real Madrid atropelou a Juventus por 4 a 1. Embora o retrospecto geral em jogos oficiais seja equilibrado ? com 11 vitórias da equipe espanhola, dois empates e oito triunfos do time italiano ? o clube madrileno leva vantagem nos duelos decisivos.

Benfica x Chelsea

O outro duelo europeu das oitavas de final também teve confrontos decisivos. Chelsea e Benfica se enfrentaram três vezes em competições oficiais, com a equipe londrina vencendo todos os embates.

Nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2012, o Chelsea eliminou o Benfica, em uma campanha que deu ao clube o seu primeiro título europeu.

No ano seguinte, o Chelsea superou o Benfica novamente, vencendo por 2 a 1 na final da Liga Europa.

Outros confrontos

Ao contrário dos três duelos anteriores, os cinco confrontos restantes das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes não têm um retrospecto longo.

Apenas Fluminense e Inter de Milão já se enfrentaram na história, em um amistoso realizado em 1961, durante uma turnê do time carioca pela Itália, e terminou empatado em 1 a 1.

Os seguintes confrontos, no entanto, nunca ocorreram na história: Flamengo x Bayern de Munique, Inter Miami x Paris Saint-Germain, Manchester City x Al Hilal e Borussia Dortmund x Monterrey.