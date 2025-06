Lando Norris crava pole na Áustria; Bortoleto bate recorde e larga em 8º

Do UOL, em São Paulo (SP)

Lando Norris cravou a pole position e larga em primeiro no GP da Áustria. O brasileiro Gabriel Bortoleto teve seu melhor desempenho desde que chegou à Fórmula 1 e larga em oitavo.

O que aconteceu

Lando Norris foi o único a ficar abaixo da casa dos 1:04, fazendo a pole com 1:03.971. Leclerc, o segundo, marcou 1:04.492.

É a melhor classificação de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Até então, o recorde era a 12ª colocação no GP da Espanha.

Bortoleto chegou pela primeira vez ao Q3, a parte final do treino que define as dez primeiras posições. Ele já vinha demonstrando evolução e tinha chegado ao Q2 em cinco dos últimos seis circuitos.

No Q1, o companheiro de Bortoleto, Nico Hulkenberg, fez o pior tempo, ficou fora logo de cara e larga em último. Os outros quatro eliminados foram Sainz, Tsunoda, Ocon e Stroll.

Já no Q2, foram eliminados Bearman, Colapinto, Hadjar, Albon e Alonso. A parte dois da classificação chegou a ser interrompida com bandeira vermelha na metade por um pequeno incêndio em parte da grama do autódromo.

Confira a classificação final e o grid de largada do GP da Áustria:

1º Lando Norris (McLaren)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Oscar Piastri (McLaren)

4º Lewis Hamilton (Ferrari)

5º George Russel (Mercedes)

6º Liam Lawson (RB)

7º Max Verstappen (Red Bull)

8º Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

9º Kimi Antonelli (Mercedes)

10º Pierre Gasly (Alpine)

11º Fernando Alonso (Aston Martin)

12º Alex Albon (Williams)

13º Isack Hadjar (RB)

14º Franco Colapinto (Alpine)

15º Ollie Bearman (Haas)

16º Lance Stroll (Aston Martin)

17º Esteban Ocon (Haas)

18º Yuki Tsunoda (Red Bull)

19º Carlos Sainz (Williams)

20º Nico Hulkenberg (Kick Sauber)