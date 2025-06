Transmissão ao vivo de Palmeiras x Botafogo pelo Mundial: veja onde assistir

Palmeiras e Botafogo duelam na tarde de hoje, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Palmeiras garantiu a vaga nas oitavas de final com a liderança do Grupo A. O Alviverde somou cinco pontos, com uma vitória e dois empates na fase de grupos.

O Botafogo avançou como vice-líder do Grupo B, com seis pontos. O destaque foi a vitória sobre o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League.

O caminho das quartas de final está desenhado. O vencedor do confronto brasileiro encara Benfica ou Chelsea na próxima fase.

Palmeiras x Botafogo -- Mundial de Clubes