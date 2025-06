Transmissão ao vivo de Benfica x Chelsea pelo Mundial: veja onde assistir

Benfica e Chelsea medem forças hoje, às 17h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Benfica chega às oitavas de final embalado, após fechar a fase de grupos como líder do Grupo C. Os portugueses garantiram o topo da tabela na última rodada, quando superaram o Bayern de Munique por 1 a 0.

Do outro lado, o Chelsea ficou com a segunda posição no Grupo D, somando seis pontos. Os ingleses venceram duas partidas, mas acabaram derrotados pelo Flamengo por 3 a 1.

Benfica x Chelsea -- Mundial de Clubes 2025