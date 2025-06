Torcedores do Santos avaliam 1º semestre de Tiquinho como "ruim"

Tiquinho Soares foi uma das principais contratações que o Santos fez para 2025. O atacante, contudo, ainda não conseguiu repetir no Peixe o mesmo sucesso que teve no Botafogo.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 38,79% dos internautas entendem que o primeiro semestre do camisa 9 foi "ruim". 24,14% votaram em "regular", 23,28% em "péssimo", 12,07% em "bom" e apenas 1,72% em "ótimo".

Foto: Reprodução

O centroavante entrou em campo 24 vezes na temporada, sendo 19 como titular. Neste período, marcou seis gols e deu três assistências. Ele é o vice-artilheiro do clube, atrás de Guilherme, que tem 12 tentos.

Tiquinho estreou no dia 25 de janeiro, na derrota de 2 a 1 para o Velo Clube, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A primeira bola na rede saiu apenas no quarto compromisso, no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Estadual.

Até o momento, a melhor fase do atacante com a camisa do Santos foi entre o final de fevereiro e começo de março. Em um recorte de cinco jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências.

Atualmente, entretanto, Tiquinho Soares vive uma fase conturbada e viu sua titularidade ficar ameaçada. O jogador de 34 anos não castiga os rivais há nove compromissos. O último tento foi no dia 20 de abril, quando o Peixe perdeu por 2 a 1 para o São Paulo.