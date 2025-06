Thiago Pereira evita apontar 'estrela' para o Mundial e pede atenção à base

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Medalhista olímpico e mundial, Thiago Pereira evitar apostar em quem será a "estrela" brasileira no Mundial de Esportes Aquáticos e pede atenção ao trabalho nas categorias de base. O campeonato ocorre de 11 de julho a 3 de agosto, em Singapura.

Acho que o Brasil está tendo uma renovação. Olhamos muito sobre os resultados, um atrás do outro... Qual vai ser o nome do Mundial? Qual vai ser o nome das Olimpíadas? Por incrível que pareça, estou mais preocupado com a nossa base do esporte do que com qual vai ser o nome do próximo Mundial. Por quê? Porque não adianta, se não focarmos na base, sempre vamos ficar dependendo de um ou outro atleta que aparece.

Thiago Pereira

A equipe brasileira será formada por 12 atletas que alcançaram índice no Troféu Maria Lenk. No feminino, Beatriz Bezerra, Mafê Costa, Gabrielle Roncatto, Letícia Fassina Romão, Lorrane Ferreira e Stephanie Balduccini. No masculino: Guilherme Costa, Stephan Steverink, Guilherme Caribé, João Luiz Gomes Jr., Guilherme Dias Basseto e Victor Alcará.

Acho que o nosso foco tem que ser, primeiramente, como é que está esse trabalho de esporte nas escolas, nos clubes, porque, enquanto não conseguir resolver isso, vamos sempre ficar dependendo de uma estrela que aparece, de um ou outro atleta. Óbvio, temos chances de medalha, tem matéria competitiva, mas não podemos esquecer da base, como tem acontecido.

Thiago Pereira

"O esporte é uma ferramenta de saúde e educação que temos e está cada vez mais largado nas escolas. Acho que a minha maior preocupação, hoje, não é nem com o resultado do Mundial de agora ou as Olimpíadas de 2028, mas o que vamos fazer para essa base melhorar e continuarmos tendo grandes resultados", completou.

Thiago Pereira esteve no Beach Park, no Ceará, nesta semana, para aproveitar uma viagem em família e foi padrinho da "Maior Aula de Natação do mundo", que ocorreu no Aqua Park. O evento recebeu mais de 300 crianças de instituições sociais, visando à conscientização sobre segurança aquática e os riscos de afogamento, uma das principais causas de morte entre crianças. O ex-nadador foi responsável por receber e auxiliar as crianças e seus pais, junto com orientação de instrutores especializados e guarda-vidas.

Thiago Pereira na "Maior Aula de Natação do Mundo", no Beach Park Imagem: Beach Click

"Eu tive a oportunidade de participar em 2023 e, agora, novamente. Tudo que for voltado para esse tema, segurança aquática, de uma forma ou de outra, estamos incentivando o esporte, a prática inicial. Acho que a natação é o único esporte que conseguimos estimular três pilares: o primeiro é o incentivo ao esporte em si, o segundo é que, a partir do momento que começamos a natação, indiretamente, cria mais chances de trazermos novos talentos futuramente, e o terceiro é ensinar a nadar, que consegue reduzir 88% a chance de um afogamento", exl=plica

Thiago, atualmente, vive uma nova fase na carreira. "Hoje, minha rotina é de exercício para o bem-estar, manter a forma. O pessoal me pergunta se eu estou treinando, eu falo: 'treinar é uma palavra muito pesada hoje em dia. Hoje eu pratico esporte'. E junto com essa rotina vem uma função nova que eu assumi tem pouco menos de um ano: de diretor de novos negócios da Wiz Corporate. Está sendo um aprendizado único, desafiador, assim como foi dentro do esporte. Acho que tudo na vida é uma questão de evolução, de querer melhorar a cada dia. Estou muito feliz de fazer parte desse time".