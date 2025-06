Técnico do Flamengo, Filipe Luís projeta duelo contra o Bayern e afirma: "Nada é impossível"

Em entrevista coletiva concedida neste sábado, na véspera do jogo do Flamengo contra o Bayern de Munique pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o técnico Filipe Luís destacou a qualidade do adversário e comentou que o Rubro-Negro precisará explorar a velocidade de seus atletas. No entanto, disse também que é importante ter a bola.

"É um time extremamente organizado, com gatilhos para pressionar, então precisamos de velocidade, mas também ter a bola. Não adianta acharmos que vamos jogar nas costas e ganhar só na velocidade. Os zagueiros do Bayern sabem jogar em profundidade e defender esse tipo de jogada. Por isso digo que temos que ser Flamengo", analisou.

O comandante apontou que não é impossível vencer a partida, apesar dos times brasileiros estarem longe dos europeus.

"Estamos competindo bem e podemos até vencer, nada é impossível no futebol. Vencemos um jogo e as comparações existem, mas acho totalmente desnecessário. Uma realidade que não precisa ganhar um jogo para dizer que somos melhores. É só olhar como são formados os elencos, que tipo de jogadores estão em cada equipe. Nossos times estão crescendo, mas ainda muito longe de equiparar com o futebol europeu", disse.

Sobre a escalação, o treinador analisou que a força do adversário abre novas alternativas para escolher a formação da equipe, principalmente na parte defensiva para atuar com três zagueiros.

"Sempre é uma possibilidade tendo três zagueiros desse nível. De altíssimo nível como são Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Muda muitas dinâmicas na parte defensiva, mas na ofensiva se converte em 3-4-3, 3-5-2, então não mudaria muito. Já decidi a escalação. Eu já sei, mas os jogadores ainda não", finalizou.

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium. Quem avançar, encara o Chelsea nas quartas de final.