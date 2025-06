Técnico do Chelsea reclama de paralisação e questiona Mundial nos EUA: "Piada"

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca fez uma forte declaração contra as paralisações que estão ocorrendo nas partidas da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O italiano questionou se os Estados Unidos é o país certo para receber um evento como este.

Neste sábado, o clube inglês venceu o Benfica por 4 a 1, na prorrogação, pelas oitavas de final. O jogo ficou parado por duas horas por conta das condições climáticas.

"Por favor, não me entendam mal. É uma competição fantástica, é o Mundial de Clubes, é top. São as melhores equipes. Estamos felizes em vencer. Mas alguma coisa está acontecendo. Seis, sete jogos suspensos. Para quem decide, deve haver uma razão. Não é normal suspender uma partida. Na Copa do Mundo, quantas foram suspensas? Zero, provavelmente. Na Eurocopa? Zero. Estamos aqui há duas semanas e já suspenderam seis ou sete jogos", disse.

"Pessoalmente. é um problema para mim. Estou dizendo como treinador. Quando você está há duas horas lá dentro, tenta manter os jogadores focados no jogo, mas são duas horas. Eles estão conversando com a família lá fora por questões de segurança. Eles estão comendo algo, brincando, rindo... como você pode mantê-los focados por duas horas? Isso é uma piada. Estamos felizes de estar aqui, mas é um problema que não é normal no futebol. Consigo entender que é algo por segurança. Mas se você suspende sete jogos é um problema. Não é o lugar certo para fazer essa competição", completou.

O embate, realizado no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foi interrompido aos 40 minutos do segundo tempo, por volta das 18h50 (de Brasília) e retornou apenas às 20h46.

O Chelsea estava vencendo os portugueses, por 1 a 0, com gol de Reece James. No retorno, o Benfica empatou, com Di María, já aos 49, e levou o duelo para a prorrogação. No tempo extra, os ingleses levaram a melhor e avançaram de fase com 4 a 1 no placar.

Nas quartas de final, o Chelsea encara o Palmeiras, que superou o Botafogo por 1 a 0, com tento decisivo de Paulinho, já na prorrogação. A partida está marcada para sexta-feira, às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, Filadélfia, nos Estados Unidos.