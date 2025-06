Técnico do Bayern, Kompany rasga elogios ao Flamengo antes de confronto pelo Mundial

Neste sábado, véspera do duelo entre Bayern de Munique e Flamengo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o técnico Vincent Kompany, do time alemão, demonstrou grande respeito ao Rubro-Negro. O belga destacou a criatividade brasileira e a disciplina tática do time de Filipe Luís.

"O Flamengo é um dos principais times, tem um excelente elenco, um técnico muito bom. É uma mistura que junta a carreira do técnico com a disciplina tática, além da criatividade brasileira, é um pais que vive futebol. Esses são os fatores, mas nós também trazemos muita qualidade para campo", disse.

O comandante seguiu rasgando elogios e admitiu que cresceu assistindo astros do futebol brasileiro.

"Quem não cresceu assistindo astros brasileiros, tanto da seleção quanto times europeus. Eu associo o futebol brasileiro com criatividade e jogadas que produzem, mas que não esperamos. Mas amanhã também temos uma equipe forte. Falamos sobre vencer, que é a identidade do Bayern", comentou.

Questionado sobre a relevância da competição para o Bayern, Kompany deixou claro que todas os torneios para a equipe alemã são importantes.

"Quando você trabalha no Bayern, você não pode dizer qual é a mais importante. Todas são importantes. Falando do nível da competição, o futuro dirá, mas tivemos privilégio de participar desse. Vimos excelentes times jogando, que normalmente não analisamos, e obviamente vemos como futebol é um esporte mundial de fato. Muitos times excelentes, sul-americanos, africanos... Acredito que a cada quatro anos esses continentes vão avançar, e pelo que vemos agora na América do Sul e Europa estão com nível altíssimo", finalizou.

Bayern de Munique e Flamengo duelam neste domingo, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium. Quem avançar, encara o Chelsea nas quartas de final.