Técnico do Bayern afirma que Flamengo tem mesmo 'alto nível' da Europa

O belga Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, elogiou Filipe Luís, o Flamengo e mostrou grande respeito pelo rival deste domingo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. "É impossível saber quem é favorito, são clubes que nunca se enfrentaram. O Bayern sempre quer ganhar os jogos, mas a pesquisa rápida que fiz do Flamengo mostra o mesmo sobre eles", falou o ex-zagueiro.

"O nível dos times da América do Sul não está tão longe (dos europeus) quanto muitos pensavam. Os times da Champions League consideramos normal que todos os jogadores defendam, que todos participem de todas as fases do jogo. O Flamengo faz a mesma coisa, tem as mesmas características, tem um jogo parecido com o alto nível da Europa. Eles são compactos todo o tempo, têm gatilhos rápidos para criar momentos de pressão e quando defendem a área defendem bem, juntos, com linha disciplinada.", seguiu Kompany.

O belga esteve em campo contra a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018 e até participa da jogada de um dos gols da Bélgica naquela partida de quartas de final. Contra Filipe Luís, não chegou a jogar contra, apesar de eles estarem em ação por Manchester City e Chelsea em uma temporada de Premier League, dez anos atrás.

Apesar da boa recordação contra o Brasil, Kompany mostrou total respeito pelo futebol brasileiro.

"Quem não cresceu assistindo aos jogadores de futebol brasileiros, na seleção ou nos nossos times europeus? Todos associamos o futebol brasileiro com criatividade, com gente fazendo no campo coisa que nunca nem imaginamos", disse. "Nós conhecemos mais de alguns jogadores que estão aqui no torneio do que vocês imaginam. Vou falar apenas um nome, o do Estevão, porque ele já vai para o Chelsea e não vou criar nenhum processo inflacionário falando seu nome. Há jogadores aqui que farão carreira importante no futuro."

Outro que elogiou o futebol brasileiro foi o zagueiro Jonathan Tah, contratado recentemente pelo Bayern de Munique.

"Meu ídolo de infância era o Ronaldinho. O futebol brasileiro significa o amor e a paixão pelo jogo. É o que vamos enfrentar amanhã, tudo isso e um time qualificado, de alto nível. O Flamengo é um grande clube e temos que estar prontos e focados. Queremos pressionar no alto e fazer nosso jogo", disse Tah.

O outro xagueiro do Bayern, o croata Stanisic, foi menos diplomático. "Somos favoritos. Sempre que o Bayern entra em campo, ele é favorito. Se não víssemos assim, deveríamos ir todos embora para casa", afirmou.