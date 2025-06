'Se fosse decisão minha, jogava Mundial todo ano', diz presidente da Fifa

Presente no duelo brasileiro entre Palmeiras e Botafogo, Gianni Infantino, presidente da Fifa, brincou sobre o futuro do Mundial de Clubes.

Se fosse decisão do presidente da FIFA, se jogava anualmente, o ano todo, né? [risos]. Mas neste momento está previsto de quatro em quatro anos. Depois desse Mundial vamos fazer uma análise, vamos estudar tudo e vamos falar com os clubes, com as confederações, com as associações nacionais e vamos ver qual é o melhor futuro para esse Mundial de Clubes Gianni Infantino, em entrevista à Globo

O cartola confirmou que o Brasil se ofereceu para sediar a próxima edição da competição. O dirigente disse que o "mundo está apaixonado" pelo país, mas ressaltou que nada será decidido até que se decida sobre a frequência e o futuro da competição.