São Paulo realiza 2º treino tático sob o comando de Crespo

O São Paulo realizou neste sábado (28) mais uma atividade no CT da Barra Funda, dando sequência à preparação para a retomada das competições.

Hernán Crespo organizou um treino dividido em três etapas, com foco físico, técnico e tático. Na primeira, os atletas foram submetidos a um circuito de força e velocidade no gramado, sob orientação dos preparadores físicos, após um pré-treino realizado na parte interna do centro de treinamentos.

Em seguida, Crespo e seus auxiliares conduziram uma atividade de posse de bola em espaço reduzido, exigindo intensidade e movimentação constante dos jogadores.

Para finalizar os trabalhos, o treinador separou o elenco em duas equipes para um treinamento tático setorial. O campo foi dividido de forma que o jogo se desenvolvesse alternadamente pelos lados esquerdo e direito, simulando situações específicas de construção e marcação.

Mais uma vez, Oscar e Marcos Antônio participaram de toda a atividade com bola junto aos demais companheiros, consolidando seus retornos após período de recuperação. Já Lucas e Ferreirinha seguiram com seus respectivos cronogramas individualizados de recondicionamento físico, com sessões no REFFIS Plus e também no campo.

O elenco são-paulino volta aos treinos na próxima segunda-feira (30), novamente no CT da Barra Funda. O Tricolor deve retornar aos gramados contra o Flamengo, no Maracanã. Isso, é claro, se o time rubro-negro não chegar às fases finais do Mundial de Clubes.

Caso isso aconteça, o São Paulo volta a campo no próximo dia 16 de julho, quando encara o Red Bull Bragantino, às 20h (de Brasília), no Estádio Cícero De Souza Marques, pela 14ª rodada do Brasileiro.