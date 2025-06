São Paulo bate o Mauá e mantém a liderança do grupo no Paulista sub-20

O São Paulo venceu o Mauá neste sábado por 2 a 0, pela nona rodada do Campeonato Paulista sub-20. Gustavo Santana e Matheus Menezes marcaram pelo Tricolor no CFA Laudo Natel, em Cotia.

Com a vitória, o São Paulo contabiliza 20 pontos ganhos e mantém a liderança do Grupo 3. Já o Mauá é o oitavo colocado da chave, com 14 pontos.

Agora, o São Paulo muda o foco para o Brasileirão sub-20 e recebe o Juventude nesta quarta-feira, pela 16ª rodada, às 15h (de Brasília). Já o Mauá enfrenta o Flamengo-SP às 15h de sábado, pela 10ª rodada do Paulista, no Estádio Antônio Soares de Oliveira.

Os gols do jogo

Aos 34 minutos da primeira etapa, Pedro Ferreira conseguiu um belo cruzamento com a perna esquerda para a ponta da pequena área. Gustavo Santana venceu no alto e testou com categoria para inaugurar o marcador pelo São Paulo.

Com apenas cinco minutos do segundo tempo, Juan Potes enfiou a bola para Matheus Menezes por trás da linha de defesa do Mauá. O atacante dominou, driblou o goleiro Wendel da Silva e empurrou para o fundo das redes.