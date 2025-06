Santos faz quatro no 1º tempo e goleia o Taubaté pelo Paulistão sub-20

O Santos goleou o Taubaté por 4 a 1, neste sábado, no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté (SP), pela nona rodada do Campeonato Paulista sub-20.

Kauan Pereira, Kenay Martins, Diego Matos e Bernardo anotaram os gols do Peixe, todos no primeiro tempo. Os mandantes descontaram já na reta final do jogo, com Ryan.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano foi aos 14 pontos e pulou para o sexto lugar do Grupo 1 do Estadual. O Taubaté está em 15º, com apenas cinco.

Os Meninos da Vila focam agora no Campeonato Brasileiro sub-20. O time visita o América-MG na terça-feira, às 15 horas (de Brasília), pela 16ª rodada.

O próximo desafio pelo Paulistão será no sábado, contra a Ponte Preta, fora de casa, às 15 horas, pela 10ª rodada.