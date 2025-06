Saiba como assistir o UFC 317, card com Do Bronx e Pantoja em disputas de título

Neste sábado (28), o Ultimate promove - em Las Vegas (EUA) - um dos shows mais aguardados do seu cronograma de eventos da temporada. Em meio à tradicional 'Semana Internacional da Luta' e com duas disputas de título envolvendo brasileiros como atrações principais, o UFC 317 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Na luta principal, o brasileiro Charles 'Do Bronx' Oliveira encara Ilia Topuria, em disputa pelo cinturão dos leves (70 kg), vago desde que seu antigo detentor, o russo Islam Makhachev, abriu mão do mesmo para se aventurar nos meio-médios (77 kg). O atleta paulista, representante da academia 'Chute Boxe Diego Lima' busca retomar o controle do trono da categoria. Para isso, terá que fazer o que nenhum outro lutador conseguiu até o momento: derrotar o georgiano radicado na Espanha no MMA profissional.

Por sua vez, Topuria tem como objetivo alcançar seu segundo título em categorias diferentes no Ultimate. Depois de alcançar o topo da divisão dos penas (66 kg), 'El Matador' - como é conhecido - abdicou de seu cinturão e subiu para o peso-leve, sendo agraciado com um 'title shot' logo de cara.

Esta, porém não será a primeira experiência do europeu na classe de peso. Em março de 2022, Ilia derrotou Jai Herbert na sua estreia como peso-leve, após pegar o combate com pouco tempo de antecedência. Na ocasião, Topuria venceu o britânico por nocaute e, de quebra, conquistou um bônus de performance no evento do UFC sediado em Londres (ING).

Pantoja coloca título em jogo

Já no 'co-main event' da noite, o carioca Alexandre Pantoja colocará seu cinturão peso-mosca (57 kg) em jogo pela quarta vez. Depois de três defesas de título bem-sucedidas, contra Brandon Royval, Steve Erceg e Kai Asakura, o campeão terá pela frente o perigoso neozelandês Kai Kara-France, quarto colocado no ranking e um dos atletas com maior poder de nocaute na divisão até 57 kg do Ultimate.

Os dois já se enfrentaram uma vez no passado, com vantagem para o atleta brasileiro. O confronto ocorreu dentro do reality show 'The Ultimate Fighter', em 2016, e Alexandre Pantoja venceu Kai Kara-France por decisão unânime dos juízes na ocasião. Resta saber quem levará a melhor neste sábado, com o título dos moscas sendo disputado.

Brasil em peso no UFC 317

Ao todo, sete atletas do 'Esquadrão Brasileiro' entrarão em açao no UFC 317. Além de Charles Do Bronx e Alexandre Pantoja, o país estará representado pelos lutadores Renato Moicano, Felipe Lima, Gregory Robocop, Viviane Araújo e Jhonata Diniz, que terão como adversários, respectivamente, Beneil Dariush, Payton Talbott, Jack Hermansson, Tracy Cortez e Alvin Hines.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 20h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 23 horas. As seis primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

