Romero oscila entre titular e reserva, mas encerra semestre em jejum no Corinthians

Os primeiros seis meses de 2025 de Ángel Romero no Corinthians ficaram muito marcados pela oscilação entre o time titular e o banco de reservas. O paraguaio recebeu diversas oportunidades, mas não conseguiu justificá-las e terminou o semestre em um jejum de gols.

Com a rotação promovida pelo então técnico Ramón Díaz, Romero iniciou a temporada no 11 inicial do Corinthians. O atacante não teve grandes atuações, mas se destacou, como sempre, pela entrega e pela raça dentro de campo. Nos primeiros sete jogos, ele contribuiu com um gol e duas assistências.

Romero, inclusive, foi muito utilizado por conta da ausência de Rodrigo Garro. O meia argentino perdeu os primeiros jogos da equipe alvinegra no Campeonato Paulista em razão de um problema no joelho direito. Com isso, o então treinador optava, em ocasiões, por mudar a formação e escalar três atacantes.

Precisando dividir a atenção entre a disputa do Paulista e da Libertadores, Ramón seguiu dando minutos a Romero, que mostrou sua importância com gols. O paraguaio, por exemplo, substituiu Garro como titular nas quartas de final do Paulistão e balançou as redes - naquela partida, ele atuou ao lado de Yuri Alberto e Memphis.

Nas fases decisivas do Paulistão e da Libertadores, o Timão pôde contar com Garro, mesmo que no sacrifício. Com isso, Romero foi bancado, mas continuou recebendo oportunidades no segundo tempo. Depois que o argentino decidiu parar para cuidar do problema, o paraguaio retomou o espaço.

Neste sentido, as chances a Romero no time titular, em meio à ausência de Garro, continuaram acontecendo. Neste período, contudo, o paraguaio não conseguiu performar. Ramón Díaz até chegou a ser demitido, mas mesmo com Orlando Ribeiro, o jogador seguiu no 11 inicial.

Foi também neste recorte que Romero vivenciou seu primeiro jejum de gols da temporada. O atacante ficou quase dois meses sem marcar e só foi quebrar a má sina no dia 24 de abril - antes disso, o último gol do atleta havia saído em 2 de março.

Com a chegada de Dorival, Romero ainda é bastante utilizado no Corinthians. O atacante disputou 10 das 11 partidas sob o comando do treinador. Ele, porém, voltou a alternar entre reservas e titulares - saiu jogando em cinco jogos e entrou no segundo tempo nos outros cinco.

Acontece que a minutagem do atacante tem sido alta para o pouco que ele tem contribuído dentro de campo. Um dos capitães alvinegros, Romero não balança as redes há 11 partidas. Seu último gol aconteceu justamente no dia 24 de abril, quando marcou contra o Racing-URU.

Ainda que tenha alternado entre o 11 inicial e o banco de reservas, Romero é o jogador do Timão com mais partidas na atual temporada. Ele esteve em campo em 37 jogos. Em minutagem, por outro lado, é apenas o sétimo.

De férias, assim como todo o elenco, Romero é esperado no CT Dr. Joaquim Grava com os demais companheiros neste sábado, para dar início ao período de treinos fornecido pela pausa para o Mundial de Clubes.

O próximo compromisso do Timão está marcado para o dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h (de Brasília) na Neo Química Arena.