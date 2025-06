Renato Paiva se diz 'orgulhoso' do Botafogo no Mundial, mas torcida pede sua saída: 'Covarde'

O técnico Renato Paiva evitou clima de frustração no Botafogo e optou por exaltar seus jogadores após queda nas oitavas de final do Mundial de clubes, com derrota por 1 a 0 na prorrogação para o Palmeiras. Na visão dele, o elenco está em reformulação e não deve ser criticado.

"O primeiro sentimento que me veio, independentemente do resultado, foi orgulho. Somos um time em construção, com jogadores entrando e saindo. Em poucos meses, conseguimos competir contra um time que tem o mesmo técnico há muitos anos", afirmou Renato Paiva.

Já Vitinho não gostou nada da apresentação botafoguense e disse que a culpa é de toda a equipe. Quem são os responsáveis pela queda? "Acho que a gente. Nós jogadores sabemos que poderíamos ter feito melhor dentro de campo, ter ficado com a bola. Nós treinamos para ficar com a bola e não deu certo. Deixou o Palmeiras jogar, tivemos complicações na marcação, em termo de pressão e isso acaba afetando. Infelizmente não saímos com o resultado hoje, mas sai de cabeça erguida. Queríamos ir mais longe, mas não deu certo."

Apesar do discurso engrandecendo seu elenco, que ganhou de Seattle Sounders (2 a 1) e do forte Paris Saint-Germain (1 a 0), antes de levar 1 a 0 de Atlético de Madrid e Palmeiras, Renato Paiva causou revolta dos botafoguenses, que invadiram as redes sociais para detonar a escalação reativa com três volantes e ainda cobraram sua demissão.

Na visão dos torcedores do clube carioca, o treinador foi "covarde", "limitado" e "previsível" não apenas diante do Palmeiras, mas também contra Paris Saint-Germain e, sobretudo, contra o Atlético de Madrid, jogo no qual um empate garantia o primeiro lugar da chave e consequente embate com o Inter Miami, um rival menos forte.

A eliminação já nas oitavas, com derrota amarga, foi uma triste despedida da torcida ao artilheiro Igor Jesus, que se apresentará ao Nottingham Forest após ganhar alguns dias de descanso. O jovem zagueiro Jair também se acertou com o time inglês.